Bürgerfest und Kinderfest in Bäumenheim bei bestem Wetter

Und wieder hat Petrus mitgespielt – aber wie. Die Kinder strahlten und mit ihnen Hunderte von Zuschauern. Sommerwetter pur schuf beste Voraussetzungen für das Bäumenheimer Kinderfest. Die Buben und Mädchen hatten aber auch mächtig zu Schwitzen. Schattenplätze waren bei über 30 Grad am Sonntagnachmittag besonders gefragt.

Bei dem Ereignis gab es ein Novum: Die Kinder wurden eng von ihren Eltern eskortiert, womöglich um bei Bedarf etwas zu Trinken zu reichen. So geriet der Umzug der Buben und Mädchen öfters aus den Fugen, was die Freude der Teilnehmer nicht trübte, aber den festlichen Charakter dann doch.

Kinderfest in Bäumenheim geht auf ein Ereignis im 19. Jahrhundert zurück

Die Organisatoren zeigten sich zufrieden, mussten sie doch angesichts des Wetters dieses Mal um die Durchführung bangen. Die Kinder liefen mit bunten Bändern durch den Ort, die Blaskapelle des Musikvereins gab das Geleit. Was viele nicht wissen: Das Kinderfest in der Industriegemeinde reicht historisch auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück und ist durch eine Kinderspeisung der Spinnerei und Weberei Droßbach begründet. Einige hundert Mädchen und Buben in schmucken Trachten und farbenprächtigen Kostümen zelebrierten dieses Stück Heimatgeschichte und sorgten für eine fröhliche Note. Die Zuschauerinnen und Zuschauer applaudierten.

Icon Vergrößern Beim Kinderfest-Umzug in Bäumenheim marschierten auch „Holzhackerbuaba“ mit Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Beim Kinderfest-Umzug in Bäumenheim marschierten auch „Holzhackerbuaba“ mit Foto: Helmut Bissinger

„Wir wollen diese Tradition am Leben halten“, betonte Bürgermeister Martin Paninka. Zu sehen waren Dirndl aus dem Alpenland, dem Schwarzwald und aus den Niederlanden, ebenso wie Holzhacker. Kleine Trommler versuchten, die großen Musiker zu imitieren. Der Umzug schöpfte auch diesmal seinen Reiz aus der Liebe zum Detail. Geschwitzt haben sie alle - auch die Mitglieder des Bäumenheimer Gemeinderats, die mit Bürgermeister Paninka an der Spitze des Zuges vom Schulplatz bis zum Marktplatz marschierten.

Das erste Bürgerfest in Bäumenheim seit sieben Jahren

Eingebettet war die Parade der Kinder in ein zweitägiges Bürgerfest, das der Rathauschef tags zuvor eröffnet hatte. Im Beisein von Landrat Stefan Rößle und Abgeordneten erinnerte er daran, dass man in Bäumenheim seit sieben Jahren kein Bürgerfest mehr gefeiert habe. Umso intensiver soll das Ereignis nun begangen werden, erklärte Paninka. Rund um den Marktplatz hatten die örtlichen Vereine Stände aufgebaut, um die Gäste zu verköstigen.

Icon Vergrößern „Mädels von der Waterkant“ waren beim Festumzug in Bäumenheim zu sehen. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen „Mädels von der Waterkant“ waren beim Festumzug in Bäumenheim zu sehen. Foto: Helmut Bissinger

Paninka wünschte sich ein „Fest der Begegnung“. Er sei stolz, Bürgermeister in Asbach-Bäumenheim zu sein, wenn er auf die Hilfs- und Spendenbereitschaft schaue, die geleistet worden seien, um die Folgen des Jahrhunderthochwassers Anfang Juni in Grenzen zu halten. Dass man das mittlerweile 20. Bürgerfest erstmals nach vielen Jahren nicht mehr beim Rathaus, sondern am Marktplatz feiern könne, erfülle ihn mit Stolz. Noch dazu, weil an der Nordseite des Platzes das abschließende Wohn- und Geschäftshaus nahezu fertiggestellt sei.

Icon Vergrößern Unter dem Motto „Schön ist die Welt“ zogen mit bunten Bändern diese Kinder durch Bäumenheim. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Unter dem Motto „Schön ist die Welt“ zogen mit bunten Bändern diese Kinder durch Bäumenheim. Foto: Helmut Bissinger

Ein klein wenig ärgerte es den Bürgermeister schließlich, als das obligatorische Anzapfen des ersten Fasses Bier einfach nicht klappen wollte und ein Musikant ganz knapp einer Bierdusche entging. So dauerte es, ehe es „O*’zapft is“ hieß.