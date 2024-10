Keine Beeinträchtigungen mehr: Bahnbrücke in Donauwörth freigegeben

Nach dem Brückenunfall in Donauwörth ist die Bahnstrecke nun wieder frei befahrbar. Wie es in einer Mitteilung der Bahn heißt, konnte der Schaden behoben werden. Es komme zwischen Donauwörth und Mertingen zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Ein Lkw hatte bei einem Unfall die Brücke beschädigt

Am Freitag war ein Lkw mit einem Kran in die Auchsesheimer Brücke gekracht. Ihm war laut Polizei nicht aufgefallen, dass er den Kran ausgefahren hatte. Die sich unter der Brücke befindende Kreisstraße blieb während der Räumungsarbeiten stundenlang gesperrt, auch, weil der Lkw Öl verloren hatte. Der westliche Teil der Brücke und ein Gleis verschoben sich durch den Aufprall um rund zehn Zentimeter. Die Strecke war tagelang nur eingleisig befahrbar. In der Folge kam es zu Verzögerungen und Ausfällen im Bahnverkehr. Seit Montag liefen die Reparaturarbeiten. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei mindestens 150.000 Euro. Neue Beeinträchtigungen gibt es auf der Strecke aber am Dienstag, 8. Oktober. Dann fallen wegen Bauarbeiten die Verbindungen von Donauwörth in Richtung Augsburg um 20.59 Uhr und um 22.59 Uhr aus. (bt)