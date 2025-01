Nach monatelanger Sperrung: Bahn nennt konkreten Tag für Öffnung der Schranken in Rain

Er war eine harte Geduldsprobe für die Menschen in Rain, für anliegende Unternehmen, Pendler, Lieferfahrzeuge, durchreisende Autofahrer und – wegen der Schleichwege – auch für das überlastete Dorf Feldheim: der für den Straßenverkehr dauergesperrte Bahnübergang in der Donauwörther Straße nahe Südzucker. Bekanntlich hat die Deutsche Bahn beide Übergänge in der Lechstadt – auch den am Bahnhof – ab Mai 2024 technisch nachgerüstet und auf einen modernen und sicheren Stand gebracht, was grundsätzlich von der Stadt und von Verkehrsexperten begrüßt wurde.

