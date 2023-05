Ein Kraftakt: Wie eine Gruppe aus Münster den Maibaum aus Bayerdilling klaute

15 Jahre lang kann die Landjugend Münster keinen fremden Maibaum erbeuten. Das ändert sich heuer in Bayerdilling. Die Beklauten mussten eine Auslöse verhandeln.

Es ist die Nacht auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, als in Münster bei der dortigen Maibaumwache der Bayerdillinger Maibaum zur Sprache kommt. Dieser sei angeblich unbewacht. So fällt schnell der Entschluss, spontan einen Spähtrupp in den Nachbarort zu schicken. Wie sich herausstellte, war der Baum tatsächlich ohne Wache in einer landwirtschaftlichen Halle am Ortsrand gelagert. Zum Glück der Münsterer Burschen war diese nicht verschlossen.

Nach kurzer Rücksprache waren sie sich einig, ihr Glück zu versuchen und trommelten eine Truppe für den Maibaum-Klau zusammen. Das stellte sich als schwierig heraus, da viele bereits nichts ahnend zu Hause schliefen.

Nach körperlichem Kraftakt sind Maibaum-Diebe aus Münster erfolgreich

Dennoch gelang es eine Gruppe von 17 Burschen und fünf jungen Frauen zusammenzustellen, die sich gegen 2.30 Uhr voller Hoffnung auf den Weg nach Bayerdilling machten. Drei Männer hielten die Stellung am eigenen Baum.

Obwohl die Halle nicht verschlossen und der Baum unbewacht war, war schnell klar, dass die Aktion den Münsterern einen Kraftakt abverlangte. Dennoch war nach rund eineinhalb Stunden harter Arbeit das geschafft, was zu Beginn des Abends wohl niemand geahnt hatte: Der Baum war außerhalb des Bayerdillinger Ortsschildes. Somit war es der Landjugend Münster nach über 15 Jahren mal wieder gelungen, einen fremden Maibaum zu erbeuten und somit ein Stück Brauchtum aufrechtzuerhalten.

Gegen eine Auslöse kam der Maibaum zurück nach Bayerdilling

Als die Gruppe aus Münster wieder in der Lechgemeinde ankam, war es bereits früher Morgen. Nachdem sie den 28 Meter langen Baum auf einem Betriebsgelände, dass vom Besitzer spontan zur Verfügung gestellt wurde, zwischengelagert hatten, gingen alle erschöpft aber glücklich nach Hause.

Nach einer kurzen Verhandlungsphase, bei der eine laut der Gruppe aus Münster "angemessene Auslöse" ausgehandelt wurde, haben die Maibaum-Diebe die Beute am Dienstagabend der KLJB Bayerdilling zurückgegeben.