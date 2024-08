Auto mit Anhänger schleudert bei Unfall auf B2 in Leitplanke

Ein Autofahrer ist am Freitag auf der Schellenberg-Umgehung (B2) bei Donauwörth mit seinem Auto samt Anhänger verunglückt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Nach Angaben der Inspektion Donauwörth fuhr der 63-Jährige gegen 16 Uhr mit dem Gespann in Richtung Süden. Der zweiachsige Anhänger war mit Betonsäcken und Pflastersteinen beladen. Kurz vor der Ausfahrt Parkstadt geriet der Anhänger ins Schlingern. Der Fahrer bremste daraufhin ab und verlor in der Folge die Kontrolle über das Gespann. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Anhänger koppelte sich vom Pkw ab, überschlug sich und blieb anschließend umgekippt auf dem Asphalt liegen. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es glücklicherweise nicht.

Die mögliche Ursache für den Unfall auf der B2 bei Donauwörth

Der Anhänger war zum Unfallzeitpunkt nicht überladen, so die Polizei: „Möglicherweise war eine falsche Gewichtsverteilung der Ladung ein Grund dafür, dass der Anhänger ins Schlingern geriet.“ Am BMW wurden beide Fahrzeugseiten beschädigt. Am Anhänger entstand Sachschaden im Bereich des Aufbaus. Das Auto und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten groben Schätzungen rund 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Augsburg musste während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Gespanns für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth an der Unfallstelle im Einsatz. Diese kümmerten sich um Verkehrsmaßnahmen, um die Bergung der Ladung und um die Reinigung der Fahrbahn. (AZ)