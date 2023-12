Lkw-Fahrer mit 2,1 Promille verletzt zwei Polizisten

Ein Lkw-Fahrer ist betrunken auf der B2 unterwegs. Als die Polizei ihn aufhält, wehrt er sich gegen die Beamten.

Die Polizei hat am Dienstag auf der B2 einen betrunkenen Lkw-Fahrer aufgehalten und ist dabei selbst zu Schaden gekommen. Laut Pressebericht erging gegen 21.50 Uhr per Notruf an die Einsatzzentrale die Mitteilung, dass auf der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Kaisheim ein Lkw in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streifenbesetzung stellte wenig später einen litauischen 40-Tonner fest.

Bei einer darauffolgenden Kontrolle zeigte der 38-jährige Berufskraftfahrer deutliche Ausfallerscheinungen und konnte sich nur noch verwaschen artikulieren. Ein Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt, stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und ordnete eine ärztliche Blutentnahme an.

Lkw-Fahrer wehrt sich gegen die Maßnahmen der Polizei

Der 38-Jährige wehrte sich massiv gegen diese Maßnahmen. Nur durch Anwendung unmittelbaren Zwanges, wie es in der Pressemitteilung heißt, konnte der Mann auf die Dienststelle gebracht werden. Dort trat der Fahrer gezielt gegen die Beamten und verletze dabei einen Polizeioberkommissar am Knie sowie einen Polizeimeister an der Hand.

Beide Beamte blieben nach einer ärztlichen Behandlung dienstfähig. Wegen seiner massiven Alkoholisierung wurde der 38-Jährige in Schutzgewahrsam genommen und am Mittwochmorgen wieder entlassen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung. (AZ)

