Betrunkene Fahrerin fährt Schlangenlinien und landet im Graben

In Schlangenlinien war eine Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Neuburger Straße in Rain unterwegs und fiel prompt der Polizei auf. Die Streifenbeamten bemerkten nicht nur die unsichere Fahrweise der 24-Jährigen, sondern auch die fehlende Heckstoßstange am Wagen. Sie folgten dem Fahrzeug, das schließlich plötzlich nach rechts in den Grünstreifen abdriftete und dort im Graben stecken blieb. Als die Polizisten die Fahrerin kontrollierten, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen, zudem hatte sie Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum. Im Krankenhaus Donauwörth wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die einen Wert von 0,54 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Das Rätsel um die fehlende Heckstoßstangelöste sich, denn das Fahrzeugteil wurde im Stadtgebiet Rain gefunden. Es war abgerissen worden, als die 24-Jährige von der Straße abkam. (AZ)

