Betrunkener prallt bei Unfall auf B16 mit Auto gegen Leitplanke

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat auf der B16 bei Bäumenheim einen Unfall gebaut.

Der 33-Jährige aus dem Landkreis Dillingen war laut Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße von Donauwörth her in Richtung Rain unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der B2 musste der Fahrer nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen. Im weiteren Verlauf habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet nach links und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. An seinem Pkw und an der Schutzplanke entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von über 6000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 33-Jährige betrunken war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Gegen den 33-Jährigen wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Zudem stellten die Polizisten noch vor Ort den Führerschein des Fahrers sicher. (AZ)