Schlangenlinien auf der B16 - Betrunkener hat über 1,1 Promille

In Schlangenlinien war Samstagnacht ein 42-jähriger Autofahrer auf der B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth unterwegs. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete gegen 23.30 Uhr die auffällige Fahrweise des Mannes und verständigte die Polizei. Die Beamten einer Streife stoppten das verdächtige Fahrzeug schließlich auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg in Höhe Bäumenheim und kontrollierten den Lenker. Da sie sofort eine deutliche Alkoholfahne wahrnahmen, führten sie Beamten einen Alkoholtest auf freiwilliger Basis durch. Dieser ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme wurde bei dem 42-jährigen Fahrer durchgeführt. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann wird jetzt wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)

Schlangenlinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis