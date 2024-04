Blitzermarathon 2024: Hier im Kreis Donau-Ries wird kontrolliert

Heute findet wieder ein bayernweiter Blitzermarathon statt. Alle Standorte der Blitzer im Landkreis Donau-Ries gibt es hier.

Am Freitag müssen Verkehrsteilnehmer ganz besonders auf das richtige Tempo achten. Denn es findet wieder der sogenannte Speed- beziehungsweise Blitzermarathon statt. Wie jedes Jahr hat das bayerische Innenministerium auch heuer wieder die Messstellen veröffentlicht, an denen am 19. April 24 Stunden lang die Geschwindigkeit kontrolliert wird. Auch im Kreis Donau-Ries ist an insgesamt 28 Stellen Vorsicht geboten.

Der Blitzermarathon wird von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL koordiniert, Bayern beteiligt sich im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms "Bayern mobil – sicher ans Ziel" zum elften Mal an der Aktion, aber auch andere Bundesländer nehmen an dem Marathon seil. Das teilt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in einer Pressemitteilung mit. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken, betont der Innenminister. "Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. 125 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Bayerns Straßen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen. Diese schlimmen Schicksale wären vermeidbar gewesen. Unser Blitzmarathon soll deshalb wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten."

Hier gibt es die Standorte der Messstellen im Landkreis Donau-Ries in einer Karte:

Blitzermarathon 2024 im Kreis Donau-Ries: Messstellen an 29 Stellen

Rund 2000 Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung werden am Freitag die Geschwindigkeit an etwa 1500 möglichen Messstellen kontrollieren. Im ganzen Landkreis sind die Blitzer verteilt, Ballungszentren sind insbesondere rund um Donauwörth und Nördlingen. Das sind die Messstellen im Überblick: