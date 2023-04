Bayern trifft Italien – und das in Blossenau

Plus Im B+ Zentrum gab es ein musikalisches Intermezzo mit Wohnzimmer-Atmosphäre mit dem Trio SurMonte und dem Duo Carovana Mediterranea.

Der Saal ist voll, und doch ist es wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Vor den großen Fenstern senkt sich der Abend über die Landschaft. Auf den kleinen Tischen zwischen den Stühlen leuchten Kerzen. Der Duft von frischen Rahmfleck lockt in den Nebenraum. Bei einem Glas Wein plaudert man mit Freunden und auch mit den Musikern, die sich sichtlich wohlfühlen.

Es wird ein spannendes Konzert, das in keine Schublade passt. Bayern trifft Italien. Eine elektronische Zither, zwei Gitarren und ein Cajon. Ein Trio und ein Duo, aber nur vier Musiker. Das Trio SurMonte kommt aus Surberg bei Traunstein und besteht aus Stefan Starzer, Andreas Schillinger und Franz Schuhegger. Das Duo Carovana Mediterranea bilden der Südtiroler Edi Rolandelli und der Bayer Stefan Starzer. Mal getrennt, mal gemeinsam musizieren sie abwechslungsreich, leidenschaftlich und mit einer eigenen Note.