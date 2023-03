BC Blossenau baut neue Sportstätte unter freiem Himmel

Der BC Blossenau packt ein Projekt namens "B+-Loop" an. Errichtet werden unter anderem ein Boulderblock und ein Volleyballfeld.

Immer am Puls der Zeit bleiben. Mit dieser Strategie hat der Ballclub Blossenau bereits viele Projekte erfolgreich umgesetzt. Zuletzt wurde 2015 das Natur- und Umweltbildungszentrum eingeweiht. Nun will der Verein eine neue, öffentliche Sportstätte errichten. Über den aktuellen Stand informierten die BCB-Verantwortlichen bei der Jahreshauptversammlung. Das Projekt mit dem Namen "B+-Loop" wird auf dem bisherigen Fußballtrainingsplatz verwirklicht.

Wie in einer Endlosschleife verbindet ein Weg in Form einer 8 drei Bereiche unter freiem Himmel: Action, Run und Relax. Action ist angesagt an einer Calisthenics-Station. Das ist ein Klettergerüst für Erwachsene. Auf dem Areal wird auch ein drei Meter hoher Boulderblock zum Klettern platziert. Slacklines werden gespannt, ein Volleyballfeld wird gebaut und auf einer Plattform können zum Beispiel Yoga-Übungen gemacht werden. Auf einer Laufstrecke können Interessierte die Ausdauer trainieren und im Relaxbereich am Kräuterhäusl entspannen. In der Versammlung betonte Eva Münsinger bei der Vorstellung des Projekts: "Der B+ Loop ist wie ein öffentlicher Spielplatz offen für alle."

Die neue Sportstätte des BC Blossenau wird mithilfe des Förderprogramms "Leader" finanziert

Die Idee für das Vorhaben sei während der Corona-Pandemie entstanden. Es solle ein Angebot für "Draußen" geschaffen werden. Dafür nimmt der Verein auch einiges Geld in die Hand. Das Projekt wird mithilfe des Förderprogramms "Leader" finanziert. Die Geräte und Einrichtungen sollen im Frühjahr installiert werden.

Kassierer Hans Steidle berichtete: "Finanziell ist der Verein gesund." Trotz der Pandemie gelang es dem Verein durch das Engagement von mehr als 100 Ehrenamtlichen und kreativen Ideen, die Mitglieder zu halten. Seit Jahresbeginn gibt es auch wieder Neueintritte.

Es boomt es wieder. Rund 40 Veranstaltungen pro Woche in den Bereichen Sport, Natur, Kultur und Erlebnisküche locken täglich bis zu 100 Gäste an. Neue Kursleiter und eigener Nachwuchs bringen ihre Ideen ein. Ein junges Team organisierte erfolgreich den Blossenauer Fasching.

Der BC Blossenau hat regen Zulauf beim Jugendfußball

Spartenleiter Jürgen Lambing freut sich, dass auch im Jugendfußball wieder "richtig was los ist". Über 40 Kinder von ganz klein bis U11 trainieren auf dem Sportplatz und im Winter in der Halle. Man habe neben den Rundenspielen auch an mehreren Turnieren teilgenommen. Sechs Trainer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Buchdorfer A-Jugend nutzt den Blossenauer Sportplatz, bis das neue Sportheim in Buchdorf gebaut ist. BCB-Vorsitzender Robert Reile merkte an: "Wir bekommen immer wieder Anfragen von Vereinen, die nach Trainingsmöglichkeiten suchen." So bereitete sich auch die Rennertshofener Faschingsgarde in der BCB-Halle vor.

Netzwerke werden gepflegt. Kooperationen wie mit dem Gartenbauverein Tagmesheim, der Heideallianz beim Donau-Rieser Schaftag oder dem Autorenclub Donau-Ries ermöglichen ein vielfältiges Angebot. Kindergärten und Schulen nutzen die Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung. Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer gratulierte den Verantwortlichen und lobte das Engagement und die bemerkenswerte Vielfalt: "Es freut mich besonders, dass es dem BCB gelingt, ein sinnvolles Freizeitangebot für Kinder anzubieten." (mev, wwi)