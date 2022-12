Krimi in Blossenau: Wo ist die Grenze zwischen Gut und Böse?

Plus Warum Mathematik nicht für alles Lösungen bietet und Hoffnung doch eine Option sein kann. Die Komödie "Mr. Green" begeistert im B+ Zentrum Blossenau

"Können Sie mir helfen?" Mr. Green alias Toni Schatz betritt den Saal im B+ Zentrum Blossenau durch die Hintertür. Ein geschickter dramaturgischer Kunstgriff, denn sofort hat er die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gelenkt. Dennoch bekommt er keine Hilfe aus den Reihen der Zuhörerinnen und Zuhörer. "Was ja zu erwarten war", wie Alan Green lakonisch feststellt. Worum es geht? Das wird man nicht so schnell erfahren. Klar ist nur: Mr. Green ist ein Einbrecher, der nach einem Schlag auf den Kopf zum Mathegenie wird. Seitdem wird sein Leben von der Chaostheorie bestimmt.