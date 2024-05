Blossenau

Tradimix vom Kraterrand bis Odessa mit "Shalamazl"

Plus Das fidele Frauen-Quintett Shalamazl spielt Musik aus aller Welt und unterhält das Publikum im vollen B+Zentrum in Blossenau bestens.

Mit Musik Glück bringen, das ist das Motto von Shalamazl. Schalala für Gesang und Massel für Glück. So wurde aus dem Schlamassel der ersten Proben ein origineller Bandname für die Powerfrauen aus dem Ries, die längst eine Garantie für beste Unterhaltung sind. Die Konzerte sind gefragt. Auch im B+ Zentrum Blossenau bildet sich eine lange Schlange an der Kasse. Eilig holt das Team weitere Stühle und schiebt zusätzliche B+ Flecken in den Backofen. Gut eingestimmt in der B+ Lounge freuen sich 130 Besucher auf den Auftritt von Shalamazl.

Schwungvoll startet die musikalische Kreuzfahrt durch viele Länder mit einer böhmischen Poltonka. Der Aufforderung im nächsten Lied „Leit, Leit müäßt‘s lustig sein“ kommen alle gerne nach. Die Stimmung steigt mit jedem weiteren Stück. Das liegt auch an der kurzweiligen Moderation der Rieserinnen. Moni Michel, Christa Ludwig, Claudia Täschlein, Manuela Mannes und Ruth Herde singen mehrstimmig von lustig bis melancholisch „Tradimix vom Kraterrand bis Odessa“, wie sie ihr Programm selbst beschreiben. Eine gelungene bunte Mischung aus internationalen Folksongs und heimatlichen Liedgut gemischt mit Rieser Mundart und viel Charme.

