Mann wirft Böller aus dem Autofenster

Ein junger Mann hat sich einen Streich erlaubt, der ihm eine Anzeige eingebracht hat. Am Montagnachmittag um 15.31 Uhr warf der zu dem Zeitpunkt noch Unbekannte in der Dr.-Loeffellad-Straße in der Parkstadt laut Polizei aus einem Auto einen Böller auf die Fahrbahn. Dieser explodierte kurze Zeit später. Eine nachfolgende 24- jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon, informierte jedoch die Polizei. Die Beamten konnten wenig später einen 20-Jährigen im Stadtgebiet Donauwörth als Fahrzeugführer und Tatverdächtigen ermitteln. Der junge Mann wurde wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt. Ein Sachschaden entstand den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. (AZ)