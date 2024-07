Knapp drei Millionen Euro für die Breitbandversorgung

Wie lange es dauern wird, ehe alle Haushalte in Oberndorf einen leistungsfähigen Internet-Zugang haben werden, bleibt unklar. Aber zumindest hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung jetzt einstimmig für einen Anbieter entschieden, der die Breitbandversorgung in der Lechgemeinde übernimmt. Knapp drei Millionen Euro veranschlagt DSL mobil für das Projekt, das möglichst zeitnah umgesetzt werden soll. Voraussetzung ist, dass der 90-prozentige Zuschuss aus dem bayerischen Förderprogramm wie in Aussicht gestellt bewilligt wird. (bih)

