Sieger des Dorflaufs in Ebermergen kommt mit dem Zug

Beim Dorflauf in Ebermergen gewinnt der Teilnehmer mit der weitesten Anreise. Zuschauer sehen ein spannendes Rennen.

Rund 135 Kilometer weit reiste Niklas Wulf zum Dorflauf in Ebermergen an. Die lange Fahrt lohnte sich. Der 27-Jährige, der für die LG Telis Finanz Regensburg startet, gewann das Rennen in 17:28 Minuten. In dem Wettbewerb ging es heuer ziemlich spannend zu – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Niklas Wulf hatte sich erst im Laufe des Freitags entschieden, aus der Oberpfalz nach Schwaben zu reisen, um sich dort am Abend auf die Fünf-Kilometer-Strecke zu begeben. "Ich wollte irgendwo noch einen Lauf machen, denn samstags kann ich nicht, da muss ich arbeiten", nennt Wulf seinen Beweggrund. Bei seiner Suche sei er im Internet auf den Wettbewerb in Ebermergen gestoßen. Entscheidendes Kriterium war, dass der Ort mit der Bahn zu erreichen ist.

Beim Dorflauf belegt Joachim Lang den zweiten Platz vor Markus Stang

Beim 35. Dorflauf rannte nach dem Startschuss durch Bürgermeister Christoph Schmidt bei sommerlichen Temperaturen auf der ersten Runde Sufiyaan Ashaaloo (TSV Oettingen) vorneweg, ehe dieser ein wenig einbrach und mehrere Athleten an ihm vorbeizogen. Erst auf dem letzten Kilometer sortierte sich das Spitzenfeld und Wulf gewann vor Joachim Lang (17:36 Minuten, VSC Donauwörth) und Markus Stang (17:48, TSV Harburg). Knapp dahinter waren Markus Wegner (17:51, LG Zusam), Karlheinz Kurtz (17:52, Team Maprofit) und Roland Rigotti (17:57, TSG 08 Roth).

Schnellste Frau war Lokalmatadorin Christine Lernhard (21:23, TSV Ebermergen). Zehn Sekunden später kam Tabea Stumpf (TSV Harburg) ins Ziel, Dritte wurde Diana Naschwitz (22:15, Team Maprofit).

Luca Schreitmüller gewinnt klar den Schülerlauf in Ebermergen

Neben den 73 Startern auf der Hauptstrecke verzeichnete Gastgeber TSV Ebermergen beim "Schülerlauf" über rund 2,5 Kilometer 34 Teilnehmer. Mit über einer Minute Vorsprung siegte der Ebermergener Luca Schreitmüller (8:39 Minuten, TSV Harburg) vor Andre Kapp (9:43, TSV Obermögersheim). Dritter bei den Buben wurde Joel Westphal (10:10, TSV Harburg). Bei den Mädchen war mit Giulia Göttler ebenfalls eine Ebermergenerin die Schnellste (9:59). Auch sie startete für den TSV Harburg. Gleiches gilt für die Zweite Julia Weiland (10:50). Auf Rang drei kam Nina Mayer (11:22, TSV Harburg).

Siegerehrung für die Kurzstrecke: (von links) Organisator Christian Weiland, Nina Mayer, Giulia Göttler, Julia Weiland, Luca Schreitmüller, Andre Kapp, Joel Westphal und Organisator Volker Wagenknecht. Foto: Widemann

Bei der Siegerehrung in der TSV-Turnhalle zeichneten Volker Wagenknecht und Christian Weiland nicht nur die Gesamt- und die Altersklassengewinner aus, sondern auch die Teams mit den meisten Teilnehmern. Im Hauptlauf waren dies der TSV Harburg und der TSV Oettingen, auf der Kurzstrecke der TSV Harburg, der allein schon 26 Läufer aufbot. Für die Kleinsten fand außer Wertung ein "Bambinilauf" (300 Meter) statt. (AZ)