Buchdorfs Bürgermeister Walter Grob blickt auf 2024 zurück

Wenn Buchdorfs Bürgermeister Walter Grob auf das Jahr 2024 zurück blickt, dann hat er bereits die kommenden Herausforderungen im Auge: die weitere Gestaltung des Dorfplatzes mit dem Bau des Bürgerhauses, die Schaffung neuer Gewerbeflächen, den Glasfaserausbau und die Energiewende. Grob nutzte die heuer letzte Sitzung des Gemeinderats, um Bilanz zu ziehen. Dabei überwogen die positiven Aspekte.

Er spannte zunächst einen weiten Bogen und ging auf weltweite Ereignisse ein. Die Kriegs- und Unruheschauplätze in aller Welt trübten die Freude. „Doch wir sollten angesichts unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuversichtlich sein“, meinte Grob.

Knapp vier Millionen Euro stehen als Darlehen zu Buche, listete Grob auf, „bei einem Kassenstand von 1,56 Millionen Euro“. Es sei geplant gewesen, 1,7 Millionen Euro an Kredit aufzunehmen, aber nur 824.000 Euro seien in Anspruch genommen worden, weil einige Projekte verschoben worden seien, wie der Start des Bürgerhaus-Baus oder die Erweiterung der Erdaushubdeponie. Zum Ende des Jahres habe Buchdorf somit 3,8 Millionen Euro Schulden.

Im kommenden Jahr will Bürgermeister Grob ein neues Baugebiet in Buchdorf ausweisen

Der Bürgermeister freute sich, dass die Gemeinde erstmals aufgrund sinkender Steuerkraft wieder eine Schlüsselzuweisung (305.000 Euro) erhalte. Die Hebesätze für die Grundsteuer A seien vom Gemeinderat auf 300 Prozent und für die Grundsteuer B auf 140 Prozent angepasst worden. Allerdings werde man sich die Zahlen 2025 noch einmal ansehen müssen.

Im kommenden Jahr will Grob mit dem Gemeinderat ein neues Baugebiet ausweisen. Es soll acht bis zehn Parzellen haben und Platz für Einfamilien-, wie auch Reihen- oder Doppelhaushälften bieten. 23.400 Quadratmeter umfasst nach Angaben des Bürgermeisters ein Grundstück, das für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung steht.

Es sei damit zu rechnen, dass im zweiten Halbjahr 2025 mit dem Glasfaserausbau begonnen werde. Mit DSLmobil sei ein Vertrag geschlossen worden. Neu in Buchdorf und dieser Tage in Betrieb genommen ist eine DHL-Packstation, die auf der östlichen Seite des Geschäftshauses in der „Neuen Mitte“ installiert worden sei.

Dachflächen-Pholtovoltaik auf dem Feuerwehrhaus in Buchdorf

Mit der „Neuen Energie Buchdorf“ habe die Gemeinde darüber hinaus einen Vertrag über die Vermietung von Dachflächen abgeschlossen. Dachflächen-Photovoltaik soll auf dem Kinderhaus, dem -hort und dem neuen Feuerwehrgerätehaus angebracht werden. Module und Leitungen seien bereits montiert, die Neztlieferung aktiviert worden. Zum Abschluss bringen will der FSV im nächsten Jahr den Neubau seines Sportheims, ein neues Spielfeld werde folgen.

Die Jahresschlusssitzung nutzte Grob für zahlreiche Dankesworte. Zunächst an die Mitglieder des Gremiums für die „konstruktive und offene Zusammenarbeit“. Bei allen unterschiedlichen Meinungen stehe doch das Wohl der Mitbürger stets im Vordergrund. Der Bürgermeister würdigte auch die Mitarbeiter im Rathaus, alle in Vereinen und Organisationen ehrenamtlich Aktiven sowie die Vertreter von Vereinen und Wirtschaft.