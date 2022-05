Buchdorf

17:30 Uhr

Bau von Geschäftshaus ist der größte Posten in Buchdorf

Der bereits weit fortgeschrittene Bau des Geschäftshauses in der "Neuen Mitte" in Buchdorf belastet die Gemeinde heuer mit rund 1,1 Millionen Euro.

Plus Der Gemeinderat in Buchdorf hat den Haushalt für 2022 beschlossen. Das sind die wichtigsten Fakten.

Die Gemeinde Buchdorf nimmt auch in diesem Jahr Millionen-Investitionen vor. Der Haushalt für 2022 enthält mehrere große Projekte. Für den Ausbau des Geschäftshauses in der "Neuen Mitte" wendet die Kommune heuer rund 1,1 Millionen Euro auf. Für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Buchdorf sind in diesem Jahr etwa eine Million Euro veranschlagt. Für Grunderwerb zum Kauf von Tauschflächen stehen 800.000 Euro zur Verfügung. Für das neu gebaute Rathaus sind Restzahlungen von 430.000 Euro fällig. Der FSV und der Tennisclub Buchdorf erhalten von der Gemeinde Investitionszuschüsse in Höhe von 360.000 Euro.

