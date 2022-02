Betrüger geben sich bei Buchdorfer als Tochter aus

Ein Mann aus Buchdorf wird Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Die Täter lassen sich Geld überweisen.

Ein Mann aus Buchdorf ist vorige Woche auf dreiste Betrüger hereingefallen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei gewannen die Betrüger das Vertrauen des Mannes, indem sie sich als seine Tochter über den Messanger-Dienst WhatsApp ausgaben. Nun warnt die Polizei vor dieser Masche und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Der Vater erhielt am Donnerstag eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, die angeblich von seiner Tochter gewesen sei. Die angebliche Tochter vermittelte dem Mann, dass sie ihre alte Nummer nutze, da ihr Handy kaputt gegangen sei. Sie forderte ihn dazu auf, dringend zwei Überweisungen für sie zu tätigen, da sie diese mit dem kaputten Handy nicht mehr machen könne. Außerdem gab sie an, telefonisch schlecht erreichbar zu sein.

Betrüger ergatterten einen vierstelligen Betrag

Im Glauben daran, dass er seiner Tochter hilft, überwies der Mann zweimal einen niedrigen vierstelligen Betrag an verschiedene Konten. Der Betrug fiel erst am nächsten Tag auf, als das Opfer mit seiner richtigen Tochter telefonierte. Doch auch im Chatverlauf gab es offensichtliche Hinweise, die auf einen Betrug schließen ließen. So wurde der Vater von seiner angeblichen Tochter gelegentlich gesiezt.

Die Polizei gibt nun Tipps, wie man sich vor einem solchen Betrug schützen kann. So soll man bei Geldüberweisungen immer misstrauisch sein, die über einen Messenger-Dienst wie WhatsApp eingefordert werden, und diese überprüfen. Betroffene sollen bei der bekannten Person unter der alten Nummer nachfragen. Schreibweise, Formulierungen und Umgangsform sollen kritisch überprüft werden, ob das die übliche Kommunikationsweise mit der Person sei. Laut Polizei können häufig Übersetzungsfehler in den Nachrichten gefunden werden. Außerdem raten die Beamten dazu, unbekannte Nummern von bekannten Personen nicht automatisch einzuspeichern. (AZ)