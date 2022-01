Buchdorf

vor 19 Min.

Brand in Bauernhof in Buchdorf führt zu Großeinsatz

In einem Bauernhof in Buchdorf gab es am Dienstag einen Brand, der glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist.

Plus In Buchdorf hat es am Dienstagmorgen in einem Bauernhof gebrannt. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Zahlreiche Feuerwehrkräfte im Bereich der Monheimer Alb sind am Dienstagmorgen ausgerückt. Grund: In Buchdorf brannte es in einem Bauernhof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen