Brunnen, Bänke, Bäume: Dorfplatz in Buchdorf muss billiger werden

Plus Zur neue Mitte in Buchdorf gehört auch ein Dorfplatz. Bis Ende 2023 soll er fertig sein. Doch noch steht nicht einmal der Plan. Das Konzept ist zu teuer.

Mit "Hausaufgaben" ist Landschaftsarchitektin Swantje Nowak aus Buchdorf in ihr Büro nach München zurückgekehrt. Sie hatte im Gemeinderat ihre Pläne für den neuen Dorfplatz vorgestellt. Er soll zentraler Veranstaltungsort und Treffpunkt im Dorf werden. Doch bis das verwirklicht werden kann, muss die Planerin nachbessern. Dem Gemeinderat ist der jetzige Vorschlag zu teuer.