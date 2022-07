Buchdorfer Grundschule unterstützt mit Fest Projekt in Nepal

Der Erlös des Schulfests in Buchdorf ist für einen guten Zweck bestimmt. Feier in Kirche und im Schulhof.

Nach wochenlanger Vorbereitung hat in Buchdorf das Schulfest der Grundschule stattgefunden. Viele Eltern, Großeltern sowie ehemalige Lehrkräfte, Schulleitungen, Bürgermeister Walter Grob und Schulrat Stephan Poss kamen, um dem Ereignis beizuwohnen. Die Gemeinde Buchdorf und die als Außenstelle geführte Grundschule Buchdorf kümmern sich um das 44. Schulbauprojekt des Landkreises Donau-Ries im Rahmen der Initiative "1000 Schulen für unsere Welt", das Kindern einen Zugang zu Bildung ermöglichen will und ihnen so auch neue Lebensperspektiven eröffnet.

Die Gründer des Vereins "Ein Herz für Nepal - Bona Fortuna", Sandra Uhl und Dominik Dippner - selbst ein ehemaliger Buchdorfer Schüler -, gaben den Anstoß, die Bona-Fortuna-Schule in Nepals Hauptstadt Kathmandu zu unterstützen, sodass dort neue Klassenzimmer gebaut werden können.

So feierte die Buchdorfer Grundschule ihr Schulfest

Im ersten Teil der Feier in Buchdorf führten die Kinder in der Pfarrkirche im Rahmen einer Gebetsstunde, die Pfarrer Wieslaw Bujak hielt, das Singspiel "Unsere Welt ist bunt" unter der Leitung von Eva Martin auf. Mit abwechslungsreichen Spielszenen, originellen Liedern und einer tänzerischen Einlage brachten die Kinder die Botschaft, nämlich wie wichtig Farben, Wärme und Liebe für unsere Welt sind, eindrucksvoll zum Ausdruck. Im zweiten Teil folgte bei strahlendem Sonnenschein das Fest im prächtig geschmückten Pausenhof. Ein Höhepunkt war der Flohmarkt rund um das Schulgebäude. Im Schulhaus berichtete Dominik Dippner über die Lebensumstände im Land Nepal und der dortigen Schule, für die er sich mit seinem Team schon lange Zeit aktiv einsetzt.

Rektorin Barbara Simon bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren engagierten Einsatz, insbesondere bei den helfenden Eltern sowie den Lehrkräften mit ihren Schülerinnen und Schülern. Mit dem Erlös des Fests wird die weitere Entwicklung der Schule in Nepal finanziell unterstützt. (AZ)