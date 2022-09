Für die Rettung des Kameradenvereins Buchdorf gibt es eine letzte Chance

Plus Der Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein Buchdorf braucht neue Vorstandsmitglieder. Werden diese nicht gefunden, wird der Verein aufgelöst.

Seit dem Jahr 1886 existiert in Buchdorf der Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein (KSKV). Dessen Fortbestand ist mehr denn je in Gefahr. Wenn sich keine Personen finden, die im Vorstand einen Posten übernehmen, wird der Verein aufgelöst. Dies stellt jetzt Vorsitzender Ulrich Reiner fest - und unternimmt einen letzten Versuch, das Blatt noch zu wenden.