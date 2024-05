Ein bunt gemischtes Frühjahrskonzert des Musikvereins Buchdorf

Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins Buchdorf zeigen mit einer Vielfalt an Arrangements ihr Können und begeistern das Publikum. Was im Einzelnen geboten war.

Wie vielfältig, überraschend und breit gefächert Blasmusik sein kann, zeigten beim Frühjahrskonzert eindrucksvoll die Mitglieder des Musikvereins Frohsinn Buchdorf. In der voll besetzten Monheimer Stadthalle banden sowohl die "alten Hasen", als auch der Nachwuchs bunte Melodiensträuße aus traditionellen Kompositionen, Klassik, Film- und Musicalmelodien.

Den offiziellen Auftakt machte Vorsitzende Sandra Steidle mit ihrer Begrüßung, ehe die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katharina Behringer unter dem Motto „Heimat“ in den ersten Konzertteil startete. Dem Eröffnungsstück „Young Fanfare“ folgte der Marsch „Mein Heimatland“, der den Zuhörern ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit – getreu dem Motto – vermitteln sollte. Es folgten die Stücke „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“ und „Transformers“, die zeigten, dass sich Heimat auch ändern und für jeden etwas anderes bedeuten kann. Die Interpretation eines Stückes, das vier Lieder aus dem Film „Greatest Showman“ vereint und Action bot sowie auch zum Träumen einlud, schloss sich an, ehe „Mary Poppins“ den Abschluss bildete. Die glanzvolle Leistung der Jungmusikanten wurde mit lang anhaltenden Applaus und mit anerkennenden Worten der Vorsitzenden Jana Mayr belohnt. Als Zugabe folgte der Marsch „Fesche Jugend“. Die Jungmusikanten bedankten sich mit einem Geschenk bei Katharina Behringer für deren Engagement.

Die Stammkapelle bewegte sich zwischen "Löffel-Polka" und "Phantom der Oper"

Nach der Pause gab die Stammkapelle unter der Leitung von Kerstin Huber ihr Können zum Besten. Begonnen wurde mit dem Marsch „Europasterne“, der mit den verschiedenen Teilen die Vielfalt Europas zeigte. Bei der „Löffel-Polka“ beeindruckte ein Solist mit seinem besonderen Talent, nämlich mit zwei Löffeln zu spielen. Dieses Jahr sollte unbedingt auch ein Walzer ins Programm eingebunden werden und da Wien die Heimat des Walzers ist, waren die „Walzerperlen“ das perfekte Stück für das Konzert.

Gefolgt von „The Phantom of the opera“, bei dem es mit Nebelschwaden auf der Bühne schon fast etwas unheimlich wurde, ging es anschließend mit „Football´s coming home“ sportlich und aufregend weiter. Zum Abschluss wurde es mit der Polka „Eine letzte Runde“ wieder etwas ruhiger und gemütlicher, ja traditioneller. Die tolle Gesamtleistung der Kapelle forderte den frenetischen Beifall des Publikums heraus, sodass eine Zugabe folgte. Mit dem Stück „Blas Musik in die Welt!“ wurden Lieder und Melodien in die gesamte Welt geschickt und die Zuhörer durften Freude mit nach Hause tragen. Vorsitzender Michael Vellinger schloss den Konzertabend mit einem Dank ab und alle stimmten am Ende in die gemeinsam gesungene Bayernhymne ein. (AZ)