Einbruch in Waldhütte bei Buchdorf: Täter verletzt sich

Im Forst nahe Buchdorf dringt ein Unbekannter in eine Hütte ein. Der Einbrecher hinterlässt Blutspuren am Tatort.

Ein Unbekannter ist im Waldgebiet "Haidwang" bei Buchdorf in eine Hütte der Bayerischen Staatsforsten eingedrungen. Der Täter verletzte sich nach Angaben der Polizei.

Dies geschah in den vergangenen Tagen. Der Einbrecher öffnete die Eingangstür an der Schutzhütte gewaltsam. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der ungebetene Gast zog nach ersten Erkenntnissen ohne Beute wieder ab. Die Polizei sicherte unter anderem Blutspuren vor Ort. Vermutlich hat sich der Gesuchte eine Schnittverletzung zugezogen.

Hinweise nimmt die Inspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)