Buchdorf

vor 35 Min.

Lärm auf Sportanlage und Spielplatz nervt die Buchdorfer

Weil junge Leute am Abend auf dem Hartplatz in Buchdorf zugange und laut sind, haben sich Anlieger beschwert.

Plus In Buchdorf ärgern sich Anliegerinnen und Anlieger über den Lärm, den Jugendliche abends auf dem Hartplatz verursachen. Was der Bürgermeister vorschlägt.

Es gibt nach wie vor Ärger über den Kinderspielplatz und die Hartplatzanlage beim Kindergarten in Buchdorf. Die Anliegerinnen und Anlieger haben sich an die Gemeinde gewendet. Sie beklagen eine Lärmbelästigung bis spät in den Abend. Bürgermeister Walter Grob berichtete im Gemeinderat von den Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner.

