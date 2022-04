Buchdorf

08:36 Uhr

Maria Eisenwinter ist tot: Stimme des "Buchdorfer Zweigesangs" ist verstummt

Plus Mit 86 Jahren starb Maria Eisenwinter aus Buchdorf, die in der Öffentlichkeit als die eine Hälfte des beliebten Gesangs-Duos "Buchdorfer Zweigesang" bekannt ist.

Von Barbara Würmseher

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Maria Eisenwinter noch einmal einen öffentlichen Auftritt hatte. Bei einem Gottesdienst in Eichstätt tat sie das, was mehr als 40 Jahre lang ihr Markenzeichen war: Sie sang Seite an Seite mit ihrer Tochter Erna Dirschinger - als die eine Hälfte des "Buchdorfer Zweigesangs". "Da war sie wie immer, an ihrer Stimme und Erscheinung gab es nichts auszusetzen", sagt die Tochter. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell zu Ende geht." Bei diesem Gottedienst in St. Walburg war es das letzte Mal, dass die sonore Altstimme der 86-Jährigen im Duett des Zweigesangs erklang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen