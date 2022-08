Polizei kontrolliert zwei jungen Burschen und findet bei ihnen Rauschgift

Die beiden Buchdorfer hatten Haschisch, Marihuana und diverse Utensilien bei sich. Nun wird gegen sie ermittelt.

An einer Bushaltestelle in Buchdorf kontrollierten Zivilkräfte der Polizeiinspektion Donauwörth am Samstag kurz vor Mitternacht zwei Personen und fanden bei ihnen Marihuana, Haschisch sowie dazugehörige Utensilien. Die beiden jungen Männer, 16 und 21 Jahre alt, erwarten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Ältere wurde noch vor Ort entlassen, während der Minderjährige seinen Eltern übergeben wurde. (AZ)

