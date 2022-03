Steht der Kameradenverein in Buchdorf vor der Auflösung?

Plus Der Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein Buchdorf sucht eine neue Führung. Warum der Fortbestand akut gefährdet ist.

Steht der Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein Buchdorf vor dem Aus? Diese Frage stellt sich nach der Jahreshauptversammlung mehr denn je. Eigentlich sollte in dieser der Vorstand neu gewählt werden. Doch dazu kam es nicht. Die 20 anwesenden Mitglieder entschieden auf Vorschlag des Vorsitzenden Ulrich Reiner, die Neuwahlen von der Tagesordnung zu nehmen. Grund: Es fehlten Nachfolge-Kandidaten für die Führungsriege.