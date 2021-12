Spendenaktion aus der Region bringt über 30.000 Euro für das Ahrtal

Noch immer ist das Ahrtal durch die Flutkatastrophe zerstört. Erna Dirschinger aus Buchdorf hat nun zum zweiten Mal Spenden gesammelt, um den Menschen zu helfen.

Wenn die Natur ihre Gewalt demonstriert, ist man ihr oft schonungslos ausgeliefert. Die Menschen im Ahrtal haben diese Gewalt im Juli diesen Jahres hautnah miterlebt, viele davon habe ihre Existenz verloren. In all dem Elend, gibt es allerdings auch Menschen, die ihre Hilfe anbieten. Erna Dirschinger ist eine von ihnen und hat zum wiederholten Male Spenden gesammelt.

Die Musikerin aus Buchdorf habe im Juli die katastrophalen Bilder im Fernsehen gesehen und gedacht "ich muss was machen". So entstand die erste Sammel-Aktion. Die Leute seien erschüttert gewesen, dass so etwas in Deutschland passiert, sagt die Musikerin aus Buchdorf. Bereits im September konnte sie eine Spende über 13.600 Euro an Schuld, eine der meist verwüsteten Gemeinden in Rheinland-Pfalz, persönlich überreichen. Mit zahlreichen Personen habe sie die Summe durch Konzerte und eine große Aktion in der Bäldleschwaige, gesammelt. Dabei habe sie große Unterstützung von der Familie Sauter erfahren, betont Erna Dirschinger.

Insgesamt sind 32.000 Euro an Spenden zusammengekommen

Doch damit war ihr Engagement für die Opfer der Flutkatastrophe noch lange nicht beendet: „Es waren sehr viele hilfsbereite Menschen bei mir, die weiter gespendet haben – manche sogar mehrere tausend Euro. Sonst wären wir diesmal nicht auf 18.500 Euro gekommen.“ Auch die Corona-Situation sei für die ein oder andere Gabe verantwortlich gewesen: „Ein Unterstützer konnte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag wegen der Pandemie nicht feiern und hat mir 2000 Euro gegeben." Kurz darauf hätten auch seine Verwandten noch mal Geld gegeben. "Insgesamt sind über 32.000 Euro in vier Monaten zusammengekommen, das muss man sich mal vorstellen. Solch eine Hilfsbereitschaft ist einfach klasse", sagt die Musikerin.

Angesichts der großen Zerstörung ist Helmut Lussi, Bürgermeister von Schlund, "begeistert" von der Spende: "Allein die Schäden an den Immobilien und der Infrastruktur werden auf 42 bis 50 Millionen Euro geschätzt." Bei dem Spendenfond für die Gemeinde seien bisher fast zwei Millionen Euro eingegangen. Mittlerweile konnten etwa 1,4 Millionen Euro "ganz unkompliziert" an die Hausbesitzer ausbezahlt werden: "Jetzt können die Leute anfangen ihre Immobilie wieder aufzubauen." Lussi hofft, dass die Gemeinde innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre wieder hergerichtet werden kann. Der Bürgermeister versichert, dass das Geld eins zu eins weitergegeben werden und richtet an alle Spender "ein Herzliches Dankeschön" aus oder "wie man in Bayern sagt Vergelt's Gott".

Die nächste Sammel-Aktion soll im Frühjar 2022 stattfinden

Es soll nicht die letzte Sammel-Aktion gewesen sein. Nächstes Jahr an Ostern will Erna Dirschinger wieder kommen, diesmal auch mit den Bäldle-Musikanten, wenn es die Corona-Lage zulässt.