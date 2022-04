Unfall auf der B2 bei Buchdorf: Verursacher flüchtet

Ein Unbekannter löst durch ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße bei Buchdorf einen Unfall mit hohem Schaden aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Samstagvormittag auf der B2 bei Buchdorf durch ein riskantes Überholmanöver einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte um etwa 8.30 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs und überholte kurz nach der Anschlussstelle Buchdorf in einer lang gezogenen Kurve ein anderes Fahrzeug. In diesem Moment kam ein 30-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann nach rechts ausweichen. Der Pkw geriert in den Straßengraben und prallte gegen mehrere Sträucher. Dadurch entstand an dem Auto ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Hinzu kommt der Schaden an der Bepflanzung in Höhe von etwa 500 Euro.

Der Verursacher fuhr einfach weiter. Der Verunglückte konnte das Kennzeichen nicht ablesen. Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht jetzt nicht nur nach dem Fahrer des Kleinwagens, sondern auch nach der Person, die von dem Unbekannten überholt wurde. Sie soll dem Geschädigten zufolge ein silberfarbenes Auto gesteuert haben (Touring-Modell). Hinweise zu der Unfallflucht werden erbeten unter Telefon 0906/706670. (AZ)