BI will einen Bürgerentscheid zur Deponie in Monheim

Bei der in Monheim heiß diskutierten Erweiterung der städtischen Erdhaushubdeponie hat jetzt wohl die Bevölkerung quasi das letzte Wort: Die Bürgerinitiative (BI), die sich für den Erhalt des Waldes in diesem Bereich einsetzt, hat sich bei einem Treffen am Mittwochabend darauf verständigt, das bereits zu Beginn des Jahres angestoßene Bürgerbegehren voranzubringen. Folglich dürfte es wohl noch in diesem Jahr oder Anfang 2025 zu einem Bürgerentscheid in der Kommune kommen.

