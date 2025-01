Bundestagswahl: Diese Direktkandidaten bewerben sich im Wahlkreis Donau-Ries

Noch hält sich der Schilderwald in Grenzen, noch blicken bisher nur vereinzelt großformatige Porträts am Straßenrand auf Passanten und Autofahrer. Politisch ambitionierte Persönlichkeiten werben darauf für die Wählergunst bei der bevorstehenden vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Doch die Plakatierung dürfte schon bald an Zurückhaltung verlieren, denn der Countdown läuft.

Am Montag, 20. Januar, 18 Uhr, endet die Nominierungsfrist. Bis dahin können offiziell noch Kandidatenvorschläge eingereicht werden. Theoretisch also kann bis dahin noch das eine oder andere „Kaninchen“ überraschend aus dem Hut gezaubert werden. Praktisch scheint dieser Fall relativ unwahrscheinlich, denn die üblichen Verdächtigen unter den etablierte Parteien haben sich intern längst entschieden, wen sie als Gallionsfigur ins Rennen schicken.

Bundestagswahl 2025: Direktkandidaten stehen erst Ende Januar offiziell fest

Waren zu Corona-Zeiten wegen der erschwerten Rahmenbedingungen lediglich 50 Unterstützer-Unterschriften pro Kandidat einer bisher nicht etablierten Partei erforderlich, so hat der Bundeswahlausschuss entschieden, dass wieder die früher üblichen 200 Unterschriften notwendig sind. Der verkürzten Frist durch die ein halbes Jahr früher stattfindende Wahl wird hier keine Rechnung getragen.

Acht politische Gruppierungen haben im Stimmkreis Donau-Ries ihre Bewerber eingereicht. Ob diese alle die erforderlichen Unterstützer-Unterschriften haben, wollte der Kreiswahlleiter nicht sagen. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, halte man sich bis zum Fristende bedeckt, um nicht für Parteien Werbung zu machen, deren Kandidaten dann schlimmstenfalls abgelehnt werden müssten, weil sie die Regularien nicht erfüllen.

Ein Geheimnis sind indes weder die Parteien noch ihre Kandidaten, die im Bundeswahlkreis 253 Donau-Ries antreten. Lediglich die Rechtmäßigkeit muss - wie gesagt - noch behördlicherseits offiziell festgestellt werden wie auch die Option im Blick behalten werden muss, dass die Übersicht unter Umständen noch nicht komplett ist. Der Wahlkreis 253 umfasst die Landkreise Donau-Ries (mit 44 Kommunen), Dillingen (27 Kommunen), sowie die Gemeinde Inchenhofen und die Verwaltungsgemeinschaften Aindling (mit Petersdorf und Todtenweis), Kühbach (mit Schiltberg) und Pöttmes (mit Baar/Schwaben) aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Diese Kandidaten wollen aus dem Donau-Ries in den Bundestag

Folgende acht Kandidaten sind bisher gemeldet und möchten in den Bundestag einziehen:

SPD: Christoph Schmid , 48 Jahre, Bundestagsabgeordneter, Alerheim.

CSU: Ulrich Lange , 55 Jahre, Bundestagsabgeordneter, Nördlingen.

Grüne: Adrian Lund , 31 Jahre, technischer Redakteur bei Airbus Helicopters, Donauwörth.

Freie Wähler: Florian Riehl , 38 Jahre, Abteilungsleiter in der Service-Abteilung eines Maschinenbauunternehmes, Rain.

Linke: Florian Leon , 24 Jahre, Erzieher, Nördlingen.

BSW: Manfred Seel , 70 Jahre, Mineralöl-Händler, Bäumenheim.

FDP: Hans-Peter Posch , 62 Jahre, Inchenhofen, Unternehmensberater und Betreiber eines Cafes in Inchenhofen.

AfD: Andreas Mayer , 29 Jahre, Ingenieur, Bad Grönenbach (Unterallgäu).