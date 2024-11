Mann stürzt in Daiting vom Baum und muss ins Krankenhaus

Ein Mann ist am Mittwochvormittag bei Baumschnittarbeiten in Daiting verunglückt. Der 58-Jährige hatte im Garten eines Anwesens in der Straße „Am Sportplatz“ eine Aluminiumleiter an einen Baum gelehnt, um in 3 Metern Höhe Äste zu schneiden. Kurz vor Abschluss der Arbeiten rutschte er ab und stürzte auf eine Steinmauer, so die Polizei. Dabei erlitt er eine Kopfplatzwunde. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung brachte der Rettungsdienst den Mann zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. (AZ)

