Daitinger erhalten Ende des Jahres eine weitere Abwasser-Rechnung

Plus Die Gemeinde Daiting verabschiedet den Haushalt für 2022. Einige größere Investitionen sind bereits getätigt.

Die Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Gemeinde Daiting erhalten wohl im Spätherbst eine weitere Abwasser-Rechnung. Dies kündigt Bürgermeister Roland Wildfeuer an, nachdem der Gemeinderat den Haushalt der Kommune für 2022 verabschiedet hat.