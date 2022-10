In Daiting gibt es jetzt ein neues Erlebnis-Geotop

Plus Auch Daiting gehört jetzt zum Geopark Ries. Die neue Natur-Attraktion des Geotops ist beeindruckend. Auch für Kinder gibt es Spannendes zu entdecken.

In Daiting gibt es ein Erlebnis-Geotop. Es wurde jüngst, beim Donau-Rieser Schaftag, feierlich eröffnet. Das Motto war „Schaf trifft Bohnerz“. Doch was ist Bohnerz? Das Metall mit dem seltsamen Namen weckt unsere Neugierde und wir machen uns auf zum neuen Geopark-Ries-Wanderweg nach Daiting.