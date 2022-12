Solarpark bei Daiting soll 24 Hektar groß werden

Plus Der Gemeinderat in Daiting legt fest, wie und wo eine Freiflächen-Photovoltaikanlage verwirklicht werden soll. Gibt es wieder einen Bürgerentscheid?

Der Gemeinderat in Daiting hat nun festgelegt, wie groß der geplante Solarpark werden soll. Das Gremium möchte laut Bürgermeister Roland Wildfeuer damit zum einen die Energiewende voranbringen, zum anderen den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Rahmen halten.