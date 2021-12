Das Jahr 2021 im Landkreis Donau-Ries

vor 53 Min.

Wohnhäuser in Flammen

Plus In der Region brennen im Jahr 2021 gleich mehrere Wohnhäuser. Aber auch in einer Firma in Hamlar war wieder einmal Feueralarm.

Die Feuerwehren in der Region hatten gerade im ersten Halbjahr viel zu tun: Es brannten gleich mehrere Wohnhäuser. In einer Fabrik in Hamlar brach ebenfalls ein Feuer aus. Es entstand hoher Schaden. Glücklicherweise gab es keine Schwerverletzten oder gar Todesopfer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen