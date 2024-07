Deininger Grundschüler kicken kreisweit am besten

In diesem Jahr nahmen am Wettbewerb „Fußball in der Grundschule“ im Landkreis Donau-Ries insgesamt 13 Schulen teil. In vier Vorrundenturnieren qualifizierten sich sechs Grundschulen für das Kreisfinale, das in der vorletzten Schulwoche unter der Organisation von Doris Eder bei strahlendem Sonnenschein auf dem Sportplatz in Birkhausen ausgetragen wurde.

Nach der Begrüßung durch Rektorin Brigitte Ulbricht und den Kreisobmann Fußball, Christoph Greiner, wurde in zwei Gruppen erst einmal ermittelt, wer ins Halbfinale einziehen durfte. Dafür qualifizierten sich in meist recht ausgeglichenen Spielen die Grundschulen aus Oberndorf, Marktoffingen, Löpsingen und Deiningen. Als Favorit stach einzig die Grundschule Deiningen mit ihren hohen Siegen heraus. Die beiden folgenden Halbfinalspiele waren spannend und hart umkämpft.

Oberndorfer Grundschüler gewinnen im Spiel um Platz drei

Schließlich gewannen die Mannschaften aus Marktoffingen und Deiningen die Spiele und zogen ins Finale ein. Dort setzten sich letztendlich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Deiningen durch und kürten sich ungeschlagen zum Kreismeister. Den dritten Platz belegte die Grundschule Oberndorf, die das Spiel um Platz drei gegen die Grundschule Löpsingen gewann. Die gastgebende Mannschaft aus Wallerstein belegte den fünften Platz vor der Grundschule aus Holzheim. Die Siegermannschaft erhielt einen Pokal und einen Fußball, der vom Bayerischen Fußballverband zur Verfügung gestellt wurde.

Das Team der Grundschule Deiningen wurde ungeschlagen Kreismeister. Foto: Julia Schürer

Zudem freuten sich die Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmer über kleine Preise, die von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen sowie der Raiffeisen-Volksbank Ries gesponsert wurden. Ein herzlicher Dank ging an die drei Schiedsrichter Jaumann, Fischer und Stelzle sowie die Gemeindearbeiter für die Vorbereitungen. Für die Verpflegung sorgte der Elternbeirat der Max-Dünßer-Grundschule unter der Leitung von Bettina Westphal. (AZ)