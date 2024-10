Problem Wolf? Nicht alle Regionen über einen Kamm scheren

Der Wolf braucht nicht lange. Pro Tag kann er bis zu 50 Kilometer wandern, auch die Vermehrung erfolgt in hoher Geschwindigkeit. Deutlich langsamer mahlen die Mühlen der EU. Lange schauten die Brüsseler Behördenvertreter nur zu, in manchen Regionen hat die Wolfspopulation auch dadurch ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr zu tolerieren ist. Dennoch gilt es, nicht den Kopf zu verlieren.

Ja, das Beutetier sorgt in Norddeutschland für immense Schäden. Allein in Niedersachsen rissen Wölfe im vergangenen Jahr 1400 Weidetiere, 240.000 Euro Entschädigung zahlte das Land an die Besitzer. Fast sieben Millionen Euro investierte Niedersachsen in die Wolfsabwehr. Zwar gibt es auch in Bayern Wolfsrudel, auch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ries. Die Problematik ist aber nicht ganz so groß.

Im Landkreis Donau-Ries kann von Überpopulation nicht die Rede sein

Im Norden des Landkreises sorgen die Rudel im Landkreis Eichstätt jedoch verständlicherweise für Verunsicherung. Doch klar ist auch: Die (Wieder)Ansiedlung des Wolfs ist politisch gewollt und letztlich demokratisch legitimiert. Einfach so jeden Wolf abzuschießen, der durch die Lande zieht, wäre eine Überreaktion. Offiziell gab es noch keinen Wolfsriss und nur eine Sichtung im Landkreis. Die Dunkelziffer dürfte höher sein, doch auch so kann von einer Überpopulation nicht die Rede sein.

Daher ist Differenzierung geboten. Was in Norddeutschland gut und richtig ist, muss in Bayern nicht die Lösung sein. Die Idee, regionale Zonen einzurichten, in denen je nach Lage eigene Regeln gelten, hätte ihren Charme.