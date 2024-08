Diamantene Hochzeit: Ehepaar Hurle feiert 60 gemeinsame Jahre

„Ich bin damals, 1963, mit dem Rad in Rain gewesen. Ursprünglich wollte ich nur das Kinoprogramm nachschauen, als ich Franz dann am Marienbrunnen begegnet bin,“ erinnert sich Klothilde Hurle schmunzelnd. Dass aus einer zufälligen Begegnung zunächst ein gemeinsamer Kinobesuch und dann eine Ehe werden würde, die über Jahrzehnte hinweg bestehen sollte - damit hätte sie damals wohl nicht gerechnet. Nun konnte das Ehepaar Hurle aus Sallach die Diamantene Hochzeit feiern. Wie das Jubelpaar seinen besonderen Tag beging und was das Geheimnis einer langen, glücklichen Beziehung ist, verraten die beiden im Gespräch.

Doch erst noch einmal ein Blick zurück: An Weihnachten 1963, im Jahr ihrer schicksalshaften Begegnung, verlobte sich das junge Paar und heiratete etwa ein Jahr später. Am 17. Juli 1964 bezogen Franz Hurle und Klothilde, genannt Lotte, Grebel dann ihr neues Haus. Nur fünf Tage später, am 21. Juli, gaben sich Klothilde Grebel dann im weißen, langen Kleid mit Schleier und Franz Hurle im schwarzen Anzug mit weißer Fliege vor dem Standesamt und am 25. Juli in der Kirche das Jawort.

Eine zufällige Begegnung in Rain wird zur lebenslangen Liebe von Ehepaar Hurle

1965 und 1966 folgten die Geburten ihrer Töchter Renate und Sieglinde und in den folgenden Jahren die ihrer drei Enkelinnen und drei Enkel, während sich die beiden in Laufe der Jahre von ihren Eltern und Großeltern verabschieden haben müssen. Und heute, 60 Jahre später, sind die 85-jährige Klothilde und der 84-jährige Franz Hurle immer noch ein Paar und haben gemeinsam mit 85 Gästen ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Angekündigt wurde die Feier bereits mit einer überraschenden Anzeige in der Zeitung von ihren Töchtern.

„Eine Dreiviertelstunde hat die Marktmusikkapelle Burgheim vor unserer Haustür am 27. Juli gespielt. Dann sind wir alle, das heißt 85 Leute, geschlossen mit der Kapelle zur Kirche gelaufen“, erzählt Klothilde Hurle. Nach einer ganzen Reihe von Glückwünschen von den Kirchenbesuchern am Ende des Gottesdienstes sei der Zug unter Flöten und Trompetenklängen wieder zum Hof der Familie Hurle weitergezogen. Und dann ging die Feier für die Diamantene Hochzeit der beiden erst so richtig los.

Zum fünfundachtzigsten Geburtstag bekam Klothilde Hurle eine große Puppe geschenkt. Die begeisterte Sammlerin besitzt nach eigener Aussage etwa 100 Puppen.

Diamantene Hochzeit feiert das Paar bei gutem Essen und Musik

Stilvoll seien sie mit Enkel Philipp als Chaffeur im Brautauto beim Landgasthof Brummer vorgefahren, gefolgt von ihren Gästen. Gefeiert wurde mit Sektempfang, Drei-Gänge-Menü und zünftiger Musik. Zu den Liedern von früher habe das Ehepaar, darin stimmen beide überein, so herrlich schön mitsingen können.

Bei ihrem Geheimrezept für eine langjährige Ehe sind sich Klothilde und Franz Hurle allerdings nicht ganz einig: „Es geht bei uns immer sehr lustig zu. Humor spielt bei uns eine große Rolle,“ meint Franz Hurle. Seine Frau verweist dagegen auf die gemeinsamen Ausflüge. Im Winter haben die Hurles gemeinsam gepuzzelt und jetzt lösen sie gerade gerne zusammen Kreuzworträtsel.