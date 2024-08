Polizei stoppt auf B16 ein Auto mit kaputtem Reifen

Die Polizei hat am Freitag auf der B16 eine Autofahrerin gestoppt, die mit einem höchst unsicheren Wagen unterwegs war. Das an dessen Bereifung etwas nicht stimmt, fiel den Beamten am Vormittag bereits auf, als sie auf der Strecke zwischen Donauwörth und Tapfheim den Pkw beobachteten.

Die Verkehrspolizisten machten an dem Auto erhebliche Mängel aus und hielten die 35-Jährige, die den Wagen steuerte, auf Höhe Donaumünster an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich die Lauffläche eines Reifens bereits so weit von der Karkasse gelöst hatte, dass man mit der kompletten Hand dazwischen greifen konnte. „Ein Reifenplatzer wäre somit jederzeit möglich gewesen“, so die Polizei.

Mit im Auto saß ein zweijähriges Kind. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und nahmen eine Anzeige auf. Die 35-Jährige muss mit knapp 120 Euro Geldbuße und einem Punkteeintrag in Flensburg rechnen. (AZ)