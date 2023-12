Diese Veranstaltungen finden 2024 im südlichen Landkreis Donau-Ries statt

Das Jahr 2024 hält jede Menge Veranstaltungen in Donauwörth und der gesamten Region bereit. Vom Volksfest bis zum Jubiläum: Das ist geboten im Kreis Donau-Ries.

Das Jahr 2023 ist fast vorbei und es gab alles Mögliche zu erleben. Und auch das kommende Jahr wird bunt und vielfältig im südlichen Kreis Donau-Ries. Zahlreiche Veranstaltungen sind 2024 geplant. Wir geben einen Überblick.

Donauwörth:

Musik und Kultur : Die Stadtkapelle begrüßt am 13. Januar mit dem traditionellen Neujahrskonzert das neue Jahr. Von 25. Januar bis 11. Februar wird die Nordschwäbische Kunstausstellung im Zeughaus ausgerichtet. Von 7. bis 23. März findet der Donauwörther Kulturfrühling zusammen mit den Kinder-Kulturtagen statt, am 9. November gibt es bei der Kunst- und Lichternacht wieder viel zu sehen.



Veranstaltungen 2024: In Donauwörth gibt es das historische Fischerstechen

Volksfeste : Das Donauwörther Inselfest mit dem historischen Fischerstechen findet von 30. Mai bis 2. Juni statt. Der Schwäbischwerder Kindertag, ein Wochenende mit Historienspiel und Festumzug am Sonntag, wird von 19. bis 21. Juli jede Menge Besucher in die Große Kreisstadt ziehen.

25 Bilder Kunst- und Lichternacht in Donauwörth: So bunt war die Stadt am Samstag Foto: Rudi Brix, Beate Schwab

Der Wemdinger Stadtlauf findet im September 2024 statt

Wemding:

Musik und Kultur : Los geht es am 7. April mit der Show "The World of Musicals", die in der Stadthalle stattfindet. Am 8. Juni gibt es ein Rosetti-Orchesterkonzert des Bayerischen Kammerorchesters zu hören. Von Juni bis August findet sonntags Musik am Marktplatz statt, von 2. bis 4. August gibt es wieder das Open-Air-Kino am Johannisweiher.

Es gibt nach erfolgreicher Premiere erneut die Rainer Kulturnacht

Rain:

Musik und Kultur : In Rain findet erneut das Rainer Winkel Festival statt, und zwar am 25. Juli. Am 28. September geht nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Herbst zudem die Kulturnacht in die zweite Runde.

87 Bilder Die schönsten Bilder der ersten Kulturnacht in Rain Foto: Stefan Appel, Florian Lein, Andrea Hammerl, Barbara Würmseher

Monheim:

Fasching FG Gailachia: Monheim startet närrisch ins Jahr: Am 13. Januar findet ab 19.30 Uhr der Prinzenball mit der Band Harley Quinn statt.

Konzerte: 2024 startet Harry G das neue Comedy Programm "Hoam Stories" und tritt damit am 13. März auch in der Monheimer Stadthalle auf. Am 26. Mai kommt der Bauchredner Sebastian Reich mit seiner frechen Nilpferddame Amanda in die Stadthalle.

Märkte: Der Josefsmarkt läutet am 24. März den Frühling in Monheim ein. Am 5. Mai geht es weiter mit dem sechsten KunstHandWerkMarkt. Der Schärtlesmarkt findet am 20. Oktober statt, der Weihnachtsmarkt von 19. bis 21. Dezember.

Volksfeste: Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Monheim von 14. bis 17. Juni auf dem Festplatz vor der Stadthalle. Die Kapplkirchweih rund um die Peterskapelle am Petersberg findet am 3. August statt.

Events im Kreis Donau-Ries: In vielen Orten werden 2024 Jubiläen gefeiert

Harburg feiert 2024 sein 175. Stadtjubiläum mit einem großen Festwochenende von 13. bis 17. Juni, am 21. Juli findet der Kinder- und Jugendtriathlon des TSV Harburg statt. In Mertingen findet von 28. bis 30. Juni der Kreisjugendfeuerwehrtag der Feuerwehren des Landkreises Donau-Ries auf dem Gelände der Antonius-von-Steichele-Grundschule statt.

Ein Jubiläum gibt es in Huisheim: Der BC Huisheim feiert von 19. bis 22. Juli seinen 75. Geburtstag. Auch in Holzheim wird ein Jubiläum gefeiert: Sein 125-jähriges Bestehen begeht die Freiwillige Feuerwehr Riedheim-Stadel mit einem Fest von 7. bis 9. Juni. In Oberndorf gibt es gleich zwei Geburtstagskinder: Der Sportverein Eggelstetten wird 75 und feiert diesen Umstand von 31. Mai bis 2. Juni. Die Trachtenkapelle Oberndorf besteht seit 100 Jahren und lässt sich ebenfalls nicht lumpen: Am 6. April gibt es ein Jubiläumskonzert, von 26. bis 28. Juli ein Musikfest.

Musikalisch wird es auch in Wolferstadt: Am 1. April gibt der Musikverein in der Turnhalle sein Frühjahrskonzert. Am 30. Dezember findet wieder der traditionelle Wander- und Fackellauf des TSV Wolferstadt statt. Einmal kulturell quer durch den Landkreis geht es außerdem beim Literaturfestival Nordschwaben.