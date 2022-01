Junge Liberale gründen Kreisverband in Nordschwaben

Auch Maximilian Funke-Kaiser nimmt an der Veranstaltung teil. Warum im Führungsteam keine Donau-Rieser sind.

Die Jungen Liberalen (Julis) haben in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries bei einer digitalen Versammlung einen neuen Kreisverband gegründet.

Zum neuen Vorsitzenden wurde der 20-jährige Nico Stegmayer aus Dillingen gewählt. Als Hauptziel für das kommende Amtsjahr gab er laut Pressemitteilung den Aufbau von effizienten Strukturen und die Präsenz bei jungen Menschen vor Ort an. "Wir merken gerade bei jungen Menschen derzeit ein wahnsinnig großes Interesse an liberaler Politik - das betrifft bundespolitische Themen wie Rente oder Klimaschutz genauso wie Fragen der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Bildungschancen, Infrastruktur, Digitalisierung - gerade wir auf dem Land hier in Nordschwaben merken, wie groß der Rückstand zu den Ballungsräumen ist", sagte der junge Dillinger.

Dem pflichtet der Bezirksvorsitzende der Julis Schwaben, Stefan Edenharder, bei. Viele Fragen, die besonders die Interessen junger Menschen betreffen, seien Kernthemen liberaler Politik: Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung. "Mit dem neuen Kreisverband haben wir endlich die Chance, auch in Nordschwaben eine Anlaufstelle für junge, liberal denkende Menschen zu sein." Die Bundestagswahl hat laut Edenharder gezeigt, wie viele junge Menschen liberale Politik als den richtigen Ansatz für große Herausforderungen der Zukunft sehen. "Auf dieser Begeisterung wollen wir aufbauen."

Junge Liberale in Nordschwaben: Derzeit 20 Mitglieder

Der neue Verband hat nach eigenen Angaben derzeit 20 Mitglieder, etwa die Hälfte stamme aus dem Landkreis Donau-Ries, hat aber keine Führungsaufgabe übernommen. "Dass der neu gewählte Vorstand einen 'Überschuss' an Mitgliedern aus dem Landkreis Dillingen verzeichnet, liegt daran, dass die Landkreiszugehörigkeit schlicht kein Kriterium bei der Bildung oder Wahl von Vorständen durch unsere Mitglieder ist - es geht hier um Fähigkeiten, Motivation und die Pläne, die die Vorstandsmitglieder umsetzen möchten", erklärt Edenharder auf Nachfrage. Er kündigt an, dass eine durch und durch ausgewogene Aktivität in beiden Landkreisen zu erwarten sei. Generell würden sich die Jungen Liberalen als Interessensvertretung für die Anliegen junger Menschen und zukünftiger Generationen sehen.

Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser. Foto: Berthold Veh

Zu Gast war der FDP-Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser, der selbst von 2017 bis 2021 Landesvorsitzender der Julis Bayern war. Er zeigte sich hocherfreut über die Neugründung und den Zulauf zur "liberalen Familie". Liberale Ideen würden gerade bei jungen Menschen auf großen Zuspruch treffen. "Ich bin mir sicher, dass die Julis hier in Nordschwaben ein großer Gewinn für die Freien Demokraten und eine wichtige Stimme für die Anliegen junger Menschen sein werden", betonte der Abgeordnete.

An der Gründungsversammlung nahmen laut Pressemitteilung etwa 20 Personen teil. Zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden der 24-jährige Dillinger Tim Korschinsky, die 20 Jahre alte Lauingerin Vivien Bayer, der 29 Jahre alte Marvin Wagner aus Wittislingen und Michael Fritz, 24 Jahre alt und aus Wertingen, gewählt. Als Beisitzer komplettieren Oliver Fischer, Luis Rauschmeier und Tim Ludwig den Vorstand. Weiterhin wurden eine Satzung und eine Finanzordnung für den neuen Kreisverband beschlossen. (AZ, fene)