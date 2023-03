Donaumünster

13:28 Uhr

Betrunkener Fahrer hat 0,62 Promille Alkohol

Ein Rentner kam in eine Verkehrskontrolle. Weil er alkoholisiert am Steuer seines Autos saß, hat er nun jede Menge Ärger am Hals.

Eine deutliche Alkoholfahne verriet einen 64-jährigen Tapfheimer, der am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle der PI Donauwörth geriet. Die Beamten nahmen bei ihm Alkoholgeruch wahr und stellten nach einem freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 0,62 Promille bei ihm fest. Der Mann hat nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer am Hals. Außerdem nahmen ihn die Polizisten zur Dienststelle mit, um einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchzuführen. Sie stellten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher und übergaben ihn der fahrtüchtigen Ehefrau des Rentners. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

