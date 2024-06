1000 Euro Soforthilfe für die Hochwasser-Opfer

Bürgerinnen und Bürger können damit die notwendigsten Dinge des täglichen Lebens bezahlen. Wer Spenden möchte, kann das unter einem Stichwort tun.

Die Stiftung „Donauwörther Bürger in Not“ hilft den Bürgerinnen und Bürgern aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Donauwörth mit einer pauschalen Soforthilfe bis maximal 1000 Euro. Die Soforthilfe wird ausschließlich an Privatpersonen und Familien zur Beschaffung der notwendigsten Dinge des täglichen Lebens und Hausrat ausbezahlt.

Der Soforthilfeantrag für das Hochwasser 2024 in Donauwörth ist auf der Homepage der Stadt Donauwörth unter www.donauwoerth.de abrufbar. Die Stiftung hilft bei Bedarf auch nach der Soforthilfe, wenn die Folgen des Hochwassers alleine nicht gestemmt werden können. Hierzu kann ein weiterer allgemeiner Antrag mit der Unterstützung einer sozialen Beratungsstelle (Stadt, Landkreis, Caritas, Diakonie) gestellt werden.

Überweisung mit dem Hinweis "Hochwasser 2024"

Wer den vom Hochwasser 2024 geschädigten Bürgerinnen und Bürgern Donauwörths helfen möchte, kann gerne der Stiftung „Donauwörther Bürger in Not“ eine Spende auf das Konto bei der Sparkasse Donauwörth DE63 722 501 600 020010856 mit dem Hinweis „Hochwasser 2024“ überweisen. Alle eingegangenen Spenden werden sofort an die Geschädigten weitergeleitet. (AZ)