600 Impfungen bei Aktionstag in Donauwörth

Plus Die Impfaktion einer Hausarztgemeinschaft in Donauwörth war ein voller Erfolg. 600 Menschen kamen, um sich impfen zu lassen.

Früh um 10 Uhr mussten die Menschen sich dann doch anstellen, um ihre Corona-Impfung zu bekommen. Denn "freies Impfen" hieß das Motto in der Donauwörther Hausarztpraxis Drs. Stoklasa, Freisleben, Musaeus und Merk am vergangenen Sonntag. Doch der erste Stau konnte gut bewältigt werden und im weiteren Verlauf verteilten sich die Interessierten besser über die Uhrzeiten.