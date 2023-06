Donauwörth

07:30 Uhr

Abistreich in Donauwörth wartet mit einem Überraschungs-Star auf

Plus Eine Wahnsinns-Stimmung herrscht auf dem Pausenhof des Donauwörther Gymnasiums, als der diesjährige Abistreich stattfindet. Diesmal ist ein besonderer Gast dabei.

Von Julia Hofer

Ungewohnte Szenen spielen sich im Pausenhof des Donauwörther Gymnasiums ab. Im Anhänger eines Traktors stehen übermütige Abiturienten. Sie haben aktuell nicht nur harte Prüfungswochen hinter sich, sondern auch mindestens zwölf Schuljahre. Das muss gebührend gefeiert werden. Auf der Bühne vor dem Bulldog werden Spiele im Format Schüler gegen Lehrer gespielt und rundherum stehen jubelnde Mittel- und Unterstufler und feuern ihre Mitschüler an. Die Stimmung ist ausgelassen, wozu auch das Pausenhofkonzert beiträgt, bei dem Malik Harris die Stimmung anheizt.

Schulleiter Karl Auinger hat nichts gegen Abistreich am Gymnasium Donauwörth

Was passiert da in der Schule, in der es doch sonst darum geht, etwas zu lernen? Es ist der Abistreich, der abseits von Mathe, Latein und Geschichte stattfindet. Die Abschlussschüler des Gymnasiums in Donauwörth haben dieses Jahr einen Gag mit einem Pausenhofkonzert auf die Beine gestellt, das jetzt für viel Spaß gesorgt hat. Kurz vor Beginn der großen Pause ertönte über Lautsprecher eine Durchsage, die das Außergewöhnliche verkündet. Alle Schülerinnen und Schüler sollten sich auf dem Schulhof versammeln.

