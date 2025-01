ADFC Donau-Ries macht bayernweit den 2. Platz bei der Mitgliedergewinnung

Kürzlich fand das BayernForum des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) in Hersbruck statt. Hier erhielt der 1. Vorsitzende Steffen Reddel für seinen ADFC Kreisverband Donau-Ries den zweiten Preis für die größte relative Mitgliedersteigerung in 2024. „Wir sind sehr stolz auf diesen Preis,“ so Reddel. Er bedankt sich bei den neuen Mitgliedern und ausdrücklich auch bei allen Ehrenamtlichen, die sich im Verein engagieren. „Dass wir in einer Zeit, in der viele Vereine gegen Mitgliederschwund ankämpfen, so einen Preis gewinnen können, verdanken wir denen, die sich für den ADFC vor Ort engagieren.“ Reddel wies auf die vielen Radtouren hin, aber auch auf die zahlreichen Aktionen, die gemeinsam mit Polizei, Kommunen, Institutionen und anderen Vereinen durchgeführt wurden. Auch für 2025 seien interessante Touren und Veranstaltungen geplant.

